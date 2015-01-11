Новорожденные озерчане получили свои первые документы и подарки

По сложившейся традиции, глава округа Евгений Щербаков поздравил озерских мамочек с рождением малышей, вручил подарки в честь 85-летия Челябинской области накануне их выписки из роддома.

Молодые мамы также получили первые документы своих ребятишек – свидетельства о рождении.

Сегодня, в честь минувшего праздника – Дня матери, который в стране отмечается 24 ноября, глава округа Евгений Щербаков, начальник управления социальной защиты населения Лилия Солодовникова и начальник ЗАГС Вероника Чернова поздравили рожениц с прибавлением семейства.

Напомним, что в рамках юбилейных мероприятий, приуроченных к 85-летию Челябинской области, проходит акция «Подарок новорожденному». С 1 января и до 31 декабря 2019 года семьям, в которых родились малыши, вручаются подарочные комплекты, куда входят: гигиенические принадлежности, игрушки и тёплые пледы, которые пригодятся мамам и малышам после выписки из роддома.

– Разрешите мне поздравить вас от имени губернатора Алексея Леонидовича Текслера и от себя лично, вручить небольшие подарки – обратился к женщинам глава округа. – Рождение ребёнка – это самое главное предназначение женщины. И с годами, становясь старше, ваши дети будут понимать, что самый главный, самый близкий человек в жизни – это, конечно же, мама. Поздравляю вас от всей души, желаю здоровья и счастья, чтобы ваши дети вас радовали, чтобы в ваших семьях всё было хорошо.

Поздравление Евгения Щербакова совпало с выпиской из роддома одной из молодых мам, которую встречал муж со старшей дочкой. Все присутствующие стали свидетелями этого тёплого и волнующего момента. Глава пожелал молодым мамам благополучия и всего самого доброго, побольше улыбаться, побыстрее набраться сил и вернуться домой с пополнением семейства, в хорошем настроении.

http://ozerskadm.ru/about/info/news/41216/