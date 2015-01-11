Жительница Кыштыма обнаружила, что стала «владелицей» фирмы в Москве

Жительница Кыштыма (Челябинская область) внезапно обнаружила, что стала учредительницей и генеральным директором – из письма в почтовом ящике узнала, что на ее имя зарегистрирована фирма в Москве.

Как сообщила женщина местной газете «Кыштымский рабочий», организация зарегистрирована в столичной межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 46 в сентябре этого года и включена в реестр малого и среднего предпринимательства в категории микропредприятие. Уставной капитал компании составил 80 тыс. рублей. В графе «основной вид деятельности» указана деятельность информационных агентств.

В местной инспекции ФНС ей подтвердили, что такая фирма действительно есть, при ее регистрации указаны паспортные данные женщины. «Более того, есть даже моя электронная подпись, хотя я даже не представляю, что это такое», – говорит новоиспеченная «предпринимательница».

Женщине рекомендовали обратиться в межрайонную инспекцию федеральной налоговой службы № 46 Москвы, где зарегистрирована фирма. Женщина этим не ограничилась, обратилась в полицию и прокуратуру, опасаясь, что аферисты могут оформить кредиты, воспользовавшись ее паспортными данными.+

Откуда произошла утечка данных, потерпевшая не знает.

https://dostup1.ru/society/Zhitelnitsa-Kyshtyma-obnaruzhila-chto-stala-vladelitsey-firmy-v-Moskve_122159.html