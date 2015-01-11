Афиша для зимнего уикенда!

Встречаем зиму с распростёртыми объятиями! Отмечаем уход осени!

Озёрск

29 ноября

18-00 Театр кукол "Золотой петушок"

"Чёрный кофк", 16+ (С.Гальперин по мотивам Н.Есиненку)

18-30 Театр драмы и комедии "Наш дом"

"Тесный мир", маленькие комедии с элементами абсурда (16+)

19-00 ДК "Строитель"

Творческая гостиная «Вечером вместе». Программа с участием студентов Университета третьего возраста, посвященная дню матери.

30 ноября

С 9 утра ск "Лидер"

Волейбол Открытое Первенство Озерского городского округа, среди мужских команд, сезон 2019г.

Матчи друг за другом: Маяк – Бригада, Зенит – МЧС-Новогорный, ХСК – Вишневогорск, Авангард – Победа (Новогорный)

11 и 13-00 Театр кукол "Золотой петушок"

День именинников и "СКАЗКА В ПОДАРОК" 3-6 лет (малый зал)

16-00 ск "Лидер"

Баскетбол Открытый Кубок Озерского городского округа 2019 года по баскетболу среди мужских команд. Начало матча - ¼ Финала!: Фортуна – Эмерком (Новогорный)

17-30 ¼ Финала!: Кудесник – Кыштым

16-00 ДК им.А.С.Пушкина

Конкурсная программа «Моя мама – волшебница».

18-30 Театр драмы и комедии "Наш дом"

Трамвай "Желание". Драма (16+)

1 декабря

11 и 12-30 ск "Лидер"

Баскетбол Открытый Кубок Озерского городского округа 2019 года по баскетболу, среди мужских команд.

1/2 Финала!

11 и 13-00 Театр кукол "Золотой петушок"

"Сказка про хитрую лисичку" + "Ёлочка расти!"

Наряжаем новогоднюю елочку только после того, как все вместе дружно посмотрим спектакль. Через три недели лесную красавицу будет не узнать!

22 декабря Дед Мороз похвалит всех малышей, кто к празднику заранее готовился, елочку украшал!

1 декабря после спектакля "Сказка про хитрую Лисичку".

Акция "Елочка, расти" бесплатная, входит в стоимость билета спектакля.

11-00 Театр драмы и комедии "Наш дом"

Проект «Сочиняем сказку»: «Колобок», интерактивная игра (6+)

18-30 Театр драмы и комедии "Наш дом"

"Лейтенант с острова Инишмор". Чёрная комедия (18+)

Челябинск

Все выходные: открылся каток в «Горсаду им .А.С.Пушкина»!

30 ноября

18-00 ДК Железнодорожников

В Челябинске пройдут две главные игры КВН сезона-2019! 30 ноября и 1 декабря станет известно, кто станет чемпионом Уральской лиги и завоюет Большой, Средний и Малый Буераки. Лучшая команда Урала отправится на «КиВиН – 2020» в Сочи.

Финал Уральской Лиги КВН.

1 декабря

17-00 ДС "Юность"

Фестиваль КВН «Снежные буераки»

19-00 ла "Трактор"

Группировка Ленинград.

Екатеринбург

Все выходные: открытие катка у «Башни Исеть». Вход бесплатный.

30 ноября

14-00 Зоопарк

В Зоопарке отметят Всемирный день домашних животных

В программе праздника:

общение с ручными животными Зоопарка,

консультации по содержанию экзотических животных.

19-00 ккт "Космос"

Шоу «Богемская рапсодия». На концерте прозвучат лучшие хиты Queen в сопровождении симфонического оркестра.

Александра Лебедева