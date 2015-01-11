Афиша для зимнего уикенда!

Встречаем зиму с распростёртыми объятиями! Отмечаем уход осени!
Озёрск
29 ноября
18-00 Театр кукол "Золотой петушок"
"Чёрный кофк", 16+ (С.Гальперин по мотивам Н.Есиненку)
18-30 Театр драмы и комедии "Наш дом"
"Тесный мир", маленькие комедии с элементами абсурда (16+)
19-00 ДК "Строитель"
Творческая гостиная «Вечером вместе». Программа с участием студентов Университета третьего возраста, посвященная дню матери.
30 ноября
С 9 утра ск "Лидер"
Волейбол Открытое Первенство Озерского городского округа, среди мужских команд, сезон 2019г.
Матчи друг за другом: Маяк – Бригада, Зенит – МЧС-Новогорный, ХСК – Вишневогорск, Авангард – Победа (Новогорный)
11 и 13-00 Театр кукол "Золотой петушок"
День именинников и "СКАЗКА В ПОДАРОК" 3-6 лет (малый зал)
16-00 ск "Лидер"
Баскетбол Открытый Кубок Озерского городского округа 2019 года по баскетболу среди мужских команд. Начало матча - ¼ Финала!: Фортуна – Эмерком (Новогорный)
17-30 ¼ Финала!: Кудесник – Кыштым
16-00 ДК им.А.С.Пушкина
Конкурсная программа «Моя мама – волшебница».
18-30 Театр драмы и комедии "Наш дом"
Трамвай "Желание". Драма (16+)
1 декабря
11 и 12-30 ск "Лидер"
Баскетбол Открытый Кубок Озерского городского округа 2019 года по баскетболу, среди мужских команд.
1/2 Финала!
11 и 13-00 Театр кукол "Золотой петушок"
"Сказка про хитрую лисичку" + "Ёлочка расти!"
Наряжаем новогоднюю елочку только после того, как все вместе дружно посмотрим спектакль. Через три недели лесную красавицу будет не узнать!
22 декабря Дед Мороз похвалит всех малышей, кто к празднику заранее готовился, елочку украшал!
1 декабря после спектакля "Сказка про хитрую Лисичку".
Акция "Елочка, расти" бесплатная, входит в стоимость билета спектакля.
11-00 Театр драмы и комедии "Наш дом"
Проект «Сочиняем сказку»: «Колобок», интерактивная игра (6+)
18-30 Театр драмы и комедии "Наш дом"
"Лейтенант с острова Инишмор". Чёрная комедия (18+)
Челябинск
Все выходные: открылся каток в «Горсаду им .А.С.Пушкина»!
30 ноября
18-00 ДК Железнодорожников
В Челябинске пройдут две главные игры КВН сезона-2019! 30 ноября и 1 декабря станет известно, кто станет чемпионом Уральской лиги и завоюет Большой, Средний и Малый Буераки. Лучшая команда Урала отправится на «КиВиН – 2020» в Сочи.
Финал Уральской Лиги КВН.
1 декабря
17-00 ДС "Юность"
Фестиваль КВН «Снежные буераки»
19-00 ла "Трактор"
Группировка Ленинград.
Екатеринбург
Все выходные: открытие катка у «Башни Исеть». Вход бесплатный.
30 ноября
14-00 Зоопарк
В Зоопарке отметят Всемирный день домашних животных
В программе праздника:
общение с ручными животными Зоопарка,
консультации по содержанию экзотических животных.
19-00 ккт "Космос"
Шоу «Богемская рапсодия». На концерте прозвучат лучшие хиты Queen в сопровождении симфонического оркестра.
Александра Лебедева