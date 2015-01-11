Врачи рассказали, кто чаще заражается ВИЧ в Челябинской области

Челябинская область входит в десятку российских регионов с высоким уровнем заболеваемости ВИЧ.

Напомним, 1 декабря отмечается Всемирный день борьбы со СПИДом.

Эпидемиологическая ситуация по ВИЧ-инфекции на Южном Урале остается напряженной. «Сегодня ВИЧ-инфекция перестала быть болезнью "группы риска". Социальный статус, возраст и внешность человека не могут свидетельствовать о наличии или отсутствии у него ВИЧ. Заболевание может длительно протекать без клинических проявлений», – сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

В ведомстве отметили, что особенностями текущей ситуации являются увеличение полового пути передачи, высокая доля инфицированных среди социально благополучных южноуральцев, имеющих постоянного сексуального партнера и не употребляющих наркотики, активное вовлечение в эпидпроцесс молодых женщин и, как следствие, рост числа детей с ВИЧ.

«Заражение детей в большинстве случаев связано с незнанием беременными своего ВИЧ-статуса и отсутствием химиопрофилактики из-за отказа от наблюдения в женской консультации», – уточнили в Роспотребнадзоре.

Сегодня женщина, инфицированная ВИЧ, может родить здорового ребенка, утверждают врачи. «Беременная должна как можно раньше обратиться к врачу, чтобы пройти тестирование, своевременно начать принимать лекарства для профилактики передачи инфекции ребенку», – говорится в сообщении.

«В грядущем десятилетии перед Российской Федерацией и другими странами поставлена глобальная задача – остановить эпидемию ВИЧ-инфекции к 2030 году. Нынешние первоклассники к этому времени станут 18-летними, им больше не должна грозить опасность заражения ВИЧ», – сообщили в Роспотребнадзоре, напомнив о необходимости создания в информационном пространстве соответствующего контента, повышающего грамотность населения в вопросах здоровья, включая профилактику социально значимых заболеваний.

https://dostup1.ru/medicine/Vrachi-rasskazali-kto-chasche-zarazhaetsya-VICh-v-Chelyabinskoy-oblasti_122218.html