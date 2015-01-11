В ГИБДД исключат «площадку» из экзамена на права

В Госавтоинспекции объяснили, почему исключат из экзамена на получение водительских прав «площадку»/

Ранее сообщалось, что с 1 октября 2020 года из экзамена в ГИБДД будет исключена «площадка», то есть маневры на автодроме. Как уточнили в Госавтоинспекции, это делается для того, чтобы не дублировать внутренние экзамены автошколы.

«Площадка занимает много времени, в том числе служебного времени наших сотрудников. С учетом того, что внутренние экзамены в автошколах проводятся на площадках, дублировать еще раз этот экзамен мы считаем нецелесообразным», – рассказал журналистам замначальника ГИБДД России Олег Понарьин.

Отметим, что на «площадке» необходимо выполнить такие маневры, как эстакада, горка, повороты на 90 градусов, змейка, заезд в гараж задним ходом, разворот в ограниченном пространстве и параллельная парковка задним ходом.

https://dostup1.ru/society/V-GIBDD-isklyuchat-ploschadku-iz-ekzamena-na-prava_122321.html