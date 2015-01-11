Южноуральцев предупредили о сильном ветре и метелях 6 декабря

Желтый уровень опасности объявлен в Челябинской области на предстоящие сутки из-за сильного ветра и метелей.

Ночью местами порывы ветра будут достигать 15 метров в секунду, днем 6 декабря – 17-22 м/с, говорится в оперативной информации.

Челябинский ЦГМС сообщает, что ночью местами в регионе пройдет небольшой снег, возможны метели, порывы юго-западного, западного ветра до 15 м/с. Днем в пятницу прогнозируются мокрый снег, в отдельных районах метели, отложение снега на провода, на дорогах гололедица от наката, в горах – сильная, порывы ветра местами будут достигать 17-22 метров в секунду.+

Ночью будет минус 13-18, на западе на пять градусов выше, днем в пятницу – от минус трех до плюс двух градусов.

https://dostup1.ru/society/Yuzhnouraltsev-predupredili-o-silnom-vetre-i-metelyah-6-dekabrya_122354.html