С 1 января 2020 года пенсии будут проиндексированы на 6,6% – это обеспечит рост выплат в среднем на 1 тыс. рублей в месяц.

«Страховые пенсии неработающих пенсионеров будут проиндексированы на 6,6%. Индексация пройдет с 1 января, на месяц раньше определенного законом срока», – сообщили в Пенсионном фонде России.

В результате средний размер страховой пенсии вырастет до 16,4 тыс. рублей. У участников и инвалидов ВОВ средний доход вырастет до 46,5 тыс. и 39,9 тыс. рублей соответственно.

Пенсии по государственному обеспечению с 1 апреля планируется проиндексировать на 7% в соответствии с ростом прожиточного минимума пенсионера (ПМП).

Ежемесячная денежная выплата и набор социальных услуг с 1 февраля будут проиндексированы на 3,8%, говорится в сообщении.

«Повышение пенсий и пособий в следующем году будут реализованы с учетом нового механизма индексации сверх прожиточного минимума, который обеспечивает повышение выплат, даже если пенсионеру установлена социальная доплата, компенсирующая разрыв между доходами и ПМП», – уточнили в ПФР.

Кроме того, будут увеличены выплаты пенсионерам, проработавшим не менее 30 лет на селе, с учетом 25-процентной прибавки к фиксированной выплате. Список профессий и должностей работников сельского хозяйства, имеющих право на прибавку, был расширен в середине 2019.

Для пенсионеров, которые работали в 2019 году, предусмотрено беззаявительное повышение с 1 августа страховых пенсий в соответствии с приобретенными коэффициентами.

https://dostup1.ru/society/S-1-yanvarya-2020-goda-pensii-budut-proindexirovany-na-66_122349.html