В Роскачестве рассказали, как выбрать елку на Новый год

Специалисты Роскачества рассказали, на что обратить внимание при выборе новогодней елки, – рекомендации касаются как живых, так и искусственных деревьев.

Покупать искусственную елку лучше в крупных супермаркетах. Необходимо обратить внимание на упаковку и наличие инструкции на русском языке, в составе материалов, из которых изготовлено новогоднее дерево, не должно быть вредных веществ. Рекомендуется проверить иголки, проведя по ним рукой. Если они выпадают, от покупки лучше отказаться. Вешать гирлянду можно только на огнеустойчивую ель.

Живую ель специалисты советуют покупать только на легальных базарах. У продавца должно быть разрешение на торговлю, кассовый аппарат и упаковочный материал. Ель осыпается быстрее, чем сосна. Также в продаже можно найти нормандские ели (пушистые, с плоскими иголками) и датские пихты (пышные, с короткой хвоей). Они стоят дольше – от двух недель до месяца. Но и стоят дороже отечественных.

Ветки должны быть эластичными и легко гнуться, при разламывании от иголок должен исходить характерный аромат. А от удара ствола дерева о землю иголки не должны осыпаться.

https://dostup1.ru/society/V-Roskachestve-rasskazali-kak-vybrat-elku-na-Novyy-god_122358.html