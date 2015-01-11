И снова о мошенничестве в сети!

Будьте бдительны и внимательны при совершении любых сделок купли-продажи через сеть Интернет!

С развитием интернета мошенники активно используют его в своих целях.

За истекший период 2019 года было зарегистрировано 183 обращения озерчан по факту мошенничеств с использованием сотовой связи и информационно-телекоммуникационную сети Интернет.

Интернет - мошенников довольно сложно отыскать и привлечь к ответственности. Это связано с дистанционным контактом с жертвой, а также сокрытии информации о себе. Злоумышленники научились хорошо маскироваться, меняя свои персональные данные, местоположение, используя программное обеспечение с установкой анонимных соединений с сетью.

Так, в полицию города обратился житель Озерска и сообщил, что неизвестное ему лицо, используя информационно-телекоммуникационную сеть Интернет оформило на его имя микрозайм в размере 8000 рублей, использовав его персональные и паспортные данные, а также абонентский номер сотовой связи, которые злоумышленники получили неустановленным способом.

Другой житель Озерска года обратился с заявлением о том, что в начале ноября этого года в сети Интернет увидел рекламную ссылку о продаже автомобильных шин, перейдя по которой, осуществил заказ и произвел полную оплату стоимости товара, но до настоящего момента товар ему не так и не пришел и денежные средства не возвращены.

Также очередной жертвой мошенников стала женщина, которая используя информационно-телекоммуникационную сеть Интернет, через один из сайтов бесплатных объявлений решила приобрести детский зимний комбинезон. По номеру сотового телефона, указанному в объявлении женщина связалась с продавцом, договорилась об оплате и доставке, при этом перевела полную стоимость товара на указанный счет, но товар не получила, а продавец на связь не вышел.

По данным фактам отделом дознания Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск возбуждены уголовные дела про признакам преступления предусмотренных частью 1 статьи 159 Уголовного Кодекса Российской Федерации (мошенничество). Максимальная санкция данной части статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.

Старший оперуполномоченный отдела уголовного розыска Управление МВД России по ЗАТО г. Озерск майор полиции Артем Мухамедьянов напоминает, что сделки совершенные с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет не являются безопасными. Потенциальным покупателям стоит помнить, что стопроцентная предоплата за приобретаемый товар не является гарантией его доставки и надлежащего качества.

Чтобы избежать финансовых потерь при дистанционной покупке товара, рекомендуем:

- пользуйтесь услугами курьерской или почтовой доставки, оплачивайте покупки только после получения товара.

- самостоятельно проверьте данные продавца через поисковые системы и отзывы покупателей в сети интернет;

- не перечисляйте деньги на сотовый телефон – такую схему оплаты часто используют мошенники.

- слишком низкая цена товара должна вас насторожить. Возможно, вам продадут некачественный товар или присвоят ваши деньги.

- ни в коем случае ни под каким-либо предлогом не сообщайте свои персональные данные и данные своих банковских карт, не привязывайте к своим счетам чужие абонентские номера сотовых телефонов.

Будьте бдительны и внимательны при совершении любых сделок купли-продажи через сеть Интернет!