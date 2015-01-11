Южноуральцев ждет «барическая пила»

В ближайшие сутки в Челябинской области ожидаются скачки атмосферного давления.

Атмосферное давление ночью повысится с 734 до 737 мм ртутного столба, а днем упадет до 730 мм при норме 744 мм.

Перепады атмосферного давления могут привести к ухудшению самочувствия людей. Медики говорят, что больше всего этому подвержены люди, страдающие заболеваниями опорно-двигательного аппарата и сердечно-сосудистой системы. Им рекомендовано строго выполнять предписания лечащего врача, а также ограничить физические нагрузки.

В Челябинской области в пятницу, 6 декабря, прогнозируются метели, снегопады и потепление до плюс двух градусов. Порывы ветра будут достигать 22 метров в секунду.

https://dostup1.ru/society/Yuzhnouraltsev-zhdet-baricheskaya-pila_122356.html