Юрзинов: Мы постоянно допускаем очень глупые ошибки

Хоккеистам «Трактора» необходимо исправлять ошибки и продолжать бороться за победу в следующем матче, заявил главный тренер челябинского клуба Владимир Юрзинов-младший.

В четверг, 5 декабря, «черно-белые» на выезде уступили нижнекамскому «Нефтехимику» со счетом 4:6.

«Первый период – мы ждали, что "Нефтехимик" начнет активно первый период. Несмотря на то, что к этому готовились, все равно соперник забил нам гол. У нас краеугольный камень – второй период. Мы постоянно ищем варианты, но допускаем очень глупые ошибки. В третьем периоде мы были снова в игре, команда боролась, сражалась до конца. Мы сняли вратаря и пропустили шестую шайбу. Наверное, на положительных эмоциях необходимо исправлять ошибки и продолжать бороться в следующем матче», – сказал Юрзинов.

«Каждый матч мы стараемся выиграть. Есть у нас моменты, хорошие матчи, когда мы проводим все 60 минут. Но это у нас, к сожалению, обрывается. Нам, конечно, необходимо улучшать компоненты с дисциплиной, надо играть увереннее. Надо допускать меньше ошибок», – продолжил он.

По словам тренера ХК «Трактор», пока сложно оценивать работу конкретных хоккеистов: «Надо выигрывать, тогда я буду давать оценку игрокам. На сегодняшний день играют лучшие. Мы возлагаем на них ответственность, ребята должны стараться выполнять игровое задание все 60 минут».

https://dostup1.ru/society/Yurzinov-My-postoyanno-dopuskaem-ochen-glupye-oshibki_122380.html