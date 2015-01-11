7 декабря на сцене театра драмы и комедии «Наш дом» состоялось открытие XVII театрального фестиваля «Снежность. Лучшее время для чудес», который стартовал в Озерске по инициативе и при поддержке акционеров Группы ЧТПЗ Андрея Комарова и Александра Федорова. Наш город стал одной из площадок «Снежности». Фестиваль открыла Ольга Стебунова, руководитель социальных и благотворительных проектов Группы ЧТПЗ.

Со словами приветствия к организаторам и гостям обратился глава Озерского городского округа Евгений Щербаков:

- Добрый вечер, уважаемые озерчане, уважаемые гости! Я от всей души рад приветствовать всех в замечательном зале театра «Наш дом» и хотел бы сказать слова благодарности Группе ЧТПЗ, Андрею Ильичу Комарову и Александру Анатольевичу Федорову за большой вклад в развитие культуры Озерского городского округа. Желаю всем хорошего настроения!

В рамках встреч «Группа ЧТПЗ приглашает» в первом отделении выступили музыканты Борис Андрианов (виолончель), Елена Ревич (скрипка), Николай Сивчук (баян). Прозвучали инструментальные произведения Генделя, Брамса, Чайковского, Шостаковича, Пьяццоллы и Николая Сивчука. Каждый из исполнителей – виртуоз, великолепный интерпретатор, а вместе они стали настоящей машиной времени, которая переносила зрителей в разные музыкальные и исторические эпохи.

Безусловно, настоящим потрясением для озерского зрителя стал поэтический моноспектакль «Обычные слова» специального гостя фестиваля, Народного артиста России Константина Райкина. Моноспектакль, особенно поэтический, - вещь штучная, рассчитана обычно на малую аудиторию, где артист видит глаза слушателей. Больше часа держать полный зал театра «Наш дом», когда все сидели и не смели шелохнуться, внимая артисту, - это что-то мощное и непостижимое. Константин Аркадьевич Райкин читал стихотворения Давида Самойлова, блестящего поэта и переводчика. Зрители в полной мере прочувствовали поэтический талант автора стихов, его мудрость, бесконечное обаяние и фантастическое мастерство артиста. Звучали стихи о музыкальном гении и скоморохах, о детстве и старой Москве, которой нынче нет. Каждое произведение, будь то короткое четверостишие или фрагмент поэмы, Райкин передал чрезвычайно эмоционально и глубоко. После прочтения каждого стихотворения артист отступал на шаг, давая прозвучать аплодисментам, закрывая лицо руками, словно смывая прежний образ и надевая новый.

Фестиваль «Снежность» продолжится в Озерске 13 декабря: на площадке театра кукол «Золотой петушок» Магнитогорский театр оперы и балета представит спектакль «Мурр-киз де ля Кот».

Наталья Колянова. Фото: Владимир Оськин