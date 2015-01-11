На проспекте Карла Маркса установили новогоднюю ель

В районе городского пруда, где в скором времени должен появится ледовый городок, сегодня была установлена зеленая красавица. По информации специалистов УКСиБ, возраст ели - более 50 лет, высота -порядка 15 метров.

Невооружённым глазом видно, что у ели равномерная пушистая крона, нет жёлтых и сухих веток.

Подходящее всем требованиям дерево нашлась на одном из садовых участков Озерского городского округа. Предварительно его осмотрели и утвердили специалисты УКСиБ, выехав на место и убедившись, что зеленая красавица соответствует всем требованиям.

Ель доставили на традиционное место, проспект Карла Маркса, где вскоре появится и ледовый городок, в сопровождении машин ГИБДД, ради нее кое-где пришлось перекрывать транспортный поток.

Подрядчик постарался выполнить все работы тщательно и аккуратно, чтобы не повредить крону дерева. Погода сегодня была благоприятная, она позволила довезти елочку в целости и сохранности. Около полутора часов потребовалось для того, чтобы подровнять ствол и установить ель в металлическую опору, потому что прежде всего она должна быть смонтирована надёжно и безопасно. Теперь осталось нарядить главный новогодний символ, который в декабре и январе подарит всем жителям округа ощущение праздника.

http://ozerskadm.ru/about/info/news/41350/