Каких-то 2 недели до Нового года! И афиша для позитивных эмоций! 

Новый год всё ближе! Чувствуете его приближение?

Если да - поддерживайте всеми способами ощущение праздника! Если нет - наша афиша к ознакомлению обязательна!

Озёрск

Все выходные: Go на гору! Вас ждет глк "Егоза"!

Какие планы на выходные? Может быть Go на гору!? На Егозу!

Для Вас будут работать в эту субботу и воскресение с 10:00 до 18:00:

-трасса "Спортивная" (с 9-ой опоры, 90% трассы)

-трасса и и отдельный подъёмник для начинающих

-"малый" сноупарк (Да! Мы начали его делать!)

-обновлённая трасса для ТЮБИНГА

-кафе

Прокат. Инструкторы. Мангальные зоны. Парковки. Раздевалки.

14 декабря

11-00 бк "Баскервиль"

Марафон 10-ый тур 2-3 группы «Пирамида свободная»

11-00 Театр кукол "Золотой петушок"

"ЗАЯЦ, ЛИСА и ПЕТУХ" 5-6 лет (большой зал)

1 декабря добрый Лесник принес в театр кукол из лесу елочку. Посадил ее в фойе театра кукол и каждый выходной - в субботу и воскресенье мы будем ее выращивать, да наряжать, приговаривая: "Елочка, расти!"

Наша елочка растет не по дням , а по часам, на ваших глазах и с вашим участием!

Новогодняя и красивая она будет потому, что Ваш ребенок ее украсит!

Наряжаем елочку только после того, как все вместе дружно посмотрим спектакль.

Через три недели лесную красавицу будет не узнать!

22 декабря Дед Мороз похвалит всех малышей, кто к празднику заранее готовился, елочку украшал!

14-00 ДК им.А.С.Пушкина, п.Татыш

Мастер-класс Людмилы Лекаревой «Украшение стола»

18-30 Театр драмы и комедии "Наш дом"

"Визит дамы". Притча в двух действиях (16+)

15 декабря

Регистрация с 11-00 Шахматный клуб

Первенство Озерского ГО по быстрым шахматам

11-00 Театр кукол "Золотой петушок"

"ПЕТУШОК - ЗОЛОТОЙ ГРЕБЕШОК" 5-7 лет (большой зал)

11-00 Театр драмы и комедии "Наш дом"

"Золушка". Волшебная сказка (6+)

16-00 Центральная городская библиотека

Ежегодные Интеллектуально-Литературные Игры – ИЛИ

17-00 ДК "Маяк"

Клуб «Таланты и поклонники» принимает очередного гостя – гитариста-виртуоза из г. Касли Александра Еременко.

В концерте Сашу поддержит еще один гитарист из г. Касли

Андрей Конников, учащийся Озерского колледжа искусств, лауреат международного конкурса (щедра на таланты земля каслинская!).

В концерте в качестве ведущей и автора стихов примет участие сестра Саши Маргарита Халтурина.

Прозвучит классический гитарный репертуар, а также пьесы в обработке Александра Еременко.

18-30 Театр драмы и комедии "Наш дом"

"Предложение". Арии на граблях (14+)

Челябинск

Все выходные: пр Ленина 62 а Dance House

14 декабря

12-00 парк Гагарина

Фестиваль «Уральские пельмени на Николу зимнего»

15 декабря

14:30 и 18:00 дс "Юность"

"Щелкунчик и Мышиный король". Шоу Ильи Авербуха.

Екатеринбург

Все выходные: Культурно-выставочный комплекс «Синара Центр»

Рождественская ярмарка для всей семьи. Во дворе культурно-выставочного комплекса «Синара Центр» разместят большую елку, торговые ряды с теплыми напитками и сувенирами, ледяную горку, организуют мастер-классы.

14 декабря

18-30 Дворец молодежи

Шоу «Уральские пельмени» в Екатеринбурге с программой «Люди Икс Эль»

19-00 ККТ «Космос»

Китайское балетно-акробатическое шоу «Щелкунчик»

Даляньская акробатическая труппа получила более 200 престижных наград, как в Китае, так и за его пределами. Команда труппы насчитывает более 500 человек и показывает более 1000 представлений в год.

Александра Лебедева