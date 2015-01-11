В Челябинской области похолодает до –39 градусов

По данным сервиса Гисметео, в Челябинске 24-25 декабря будет минус 38-39 градусов.

Согласно предварительному прогнозу сервиса, холода сохранятся на Южном Урале до начала января. В новогоднюю ночь прогнозируется минус 32 градуса ночью, ожидается снег. Осадки сохранятся и 1 января, днем столбики термометров покажут минус 26 градусов.

Холода, по данным погодного сервиса, в Челябинской области сохранятся на протяжении всех новогодних праздников, вплоть до 8 января.

https://dostup1.ru/society/V-Chelyabinskoy-oblasti-poholodaet-do-39-gradusov_122623.html