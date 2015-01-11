Самозанятые южноуральцы будут платить налог на доходы с 2020 года

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который вводит с 1 января 2020 года налог для самозанятых в 19 регионах, включая Челябинскую область.

Напомним, в настоящее время налог на самозанятых (налог на профессиональный доход) действует в Москве и области, Калужской области и Татарстане. Он предусматривает, что граждане, оказывающие платные услуги без привлечения наемных работников, должны отчислять в бюджет 4% от суммы своего дохода при работе с физическими лицами и 6% – при работе с компаниями.+

Подписанный 15 декабря 2019 года закон расширяет территорию проведения эксперимента по установлению специального налогового режима с четырех до 23 российских регионов.

Мониторинг, проведенный Федеральной налоговой службой, показал, что упрощенный порядок регистрации, освобождение от использования контрольно-кассовой техники, отсутствие какой-либо отчетности перед государственными органами, низкие размеры ставок, предусмотренные этим законом, оказались востребованы россиянами, ранее не уплачивавшими налоги.

С 1 января 2020 года специальный налоговый режим смогут применять налогоплательщики, зарегистрированные на территории Санкт-Петербурга, Воронежской, Волгоградской, Ленинградской, Нижегородской, Новосибирской, Омской, Ростовской, Самарской, Сахалинской, Свердловской, Тюменской, Челябинской областей, Красноярского и Пермского краев, Ненецкого автономного округа, ХМАО, ЯНАО, Республики Башкортостан.

https://dostup1.ru/economics/Samozanyatye-yuzhnouraltsy-budut-platit-nalog-na-dohody-s-2020-goda_122630.html