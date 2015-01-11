Над Землей пролетят метеоры из созвездия Малой Медведицы

Предпоследний звездопад 2019 года смогут увидеть россияне – метеорный поток Урсиды действует ежегодно с 17 по 27 декабря.

Как сообщается на сайте Московского планетария, ожидается до 10 метеоров в час. Луна в ночь максимума (с 22 на 23 декабря) будет находиться под горизонтом, поэтому ожидаются благоприятные условия для наблюдения, при условии ясной погоды.

Метеорный поток Урсиды можно наблюдать только в Северном полушарии, в течение всей ночи над северным горизонтом, так как радиант находится недалеко от Северного Полюса Мира, в созвездии Малая Медведица (Ursa Minor – лат.), по которой и назван поток.

Источником Урсид является периодическая комета 8P/Tuttle. Звездопад по скорости пролета метеоров очень близок к метеорному потоку Геминиды, который наблюдался с 7 по 17 декабря. При одинаковой скорости движения метеоров (около 32 километров в секунду) поток Урсиды уступает предшественнику по яркости падающих звезд.

Добавим, что на 28 декабря приходится начало активности метеорного потока Квадрантиды.

https://dostup1.ru/society/Nad-Zemley-proletyat-meteory-iz-sozvezdiya-Maloy-medveditsy_122672.html