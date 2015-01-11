Белым-бело. Синоптики рассказали о погоде в Челябинской области

18 декабря в городах и районах Челябинской области будут белым-бело. Снег обещают умеренный, но на вес день.

Температурный режим существенно не изменится. В регионе сохранится довольно теплая для декабря погода. Днем столбики термометров покажут -7-6 градусов. Однако из-за высокой влажности будет ощущаться как -12 С.

Метеозависимые южноуральцы могут почувствовать недомогание. Магнитное поле в ближайшие сутки будет колебаться, доставляя дискомфорт людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями и нарушениями костно-мышечного аппарата. В такие периоды рекомендуют снизить физическое нагрузки.

https://www.cheltv.ru/sinoptiki-rasskazali-o-pogode/