Употребление снюса достигло масштабов эпидемии

Темпы распространения снюса обрели масштаб эпидемии, – об этом говорят южноуральские законотворцы. Шокированные размахом проблемы, они уже обратились в Государственную Думу.

Парламентарии считают, что необходимо внести поправки в закон о защите здоровья граждан от табакокурения, а надзорным органам обратить пристальное внимание на Интернет-ресурсы, пропагандирующие снюс.

Инициативу депутаты сегодня приняли единогласно на последнем в этом году заседании Комитета по социальной политике Заксобрания региона. Всего в этот день они рассмотрели рекордное количество вопросов – 13. В том числе и законопроект, который увеличивает пособия неполным семьям с ребенком-инвалидом.

https://www.cheltv.ru/upotreblenie-snyusa-dostiglo-masshtabov-epidemii/