Опубликовано расписание проведения ЕГЭ

Для выпускников 2020 года подготовлен проект расписания проведения единых государственных экзаменов (ЕГЭ).

Напомним, большинство южноуральских выпускников уже получило допуск к государственной итоговой аттестации (ГИА) в 11 классах, успешно написав сочинение или изложение. До 1 февраля необходимо определиться, какие предметы они будут сдавать в форме ЕГЭ.

Как сообщается на официальном информационном портале ЕГЭ, досрочный экзаменационный период стартует 20 марта и завершится 13 апреля, основной пройдет с 25 мая по 29 июня, дополнительный – с 4 по 22 сентября 2020 года.

Расписание здесь: http://ege.edu.ru/ru/main/schedule/

https://dostup1.ru/society/Opublikovano-raspisanie-provedeniya-EGE_122791.html