Пожарная охрана Озерского городского округа напоминает! Для того, чтобы пиротехника была всегда приятным дополнением к новогодним праздникам и не создавала проблем для здоровья и пожарной безопасности важно иметь ввиду следующую информацию: приобретать пиротехнические изделия стоит только в специализированных торговых точках. Пиротехника подлежит обязательному подтверждению соответствия (декларация либо сертификат соответствия).

В процессе реализации пиротехники выполняются следующие требования безопасности:

При продаже пиротехники продавец обязан по требованию покупателя ознакомить его со следующими документами:

а) копия сертификата;

б) товарно-сопроводительные документы, оформленные изготовителем или поставщиком (продавцом) и содержащие по каждому наименованию товара сведения о подтверждении его соответствия установленным требованиям.

Реализация пиротехники запрещена лицам, не достигшим 16-летнего возраста (если производителем не установлено другое возрастное ограничение).

Применять пиротехнику необходимо только в соответствии инструкцией по эксплуатации завода-изготовителя. Применение пиротехники запрещено:

в помещениях, зданиях и сооружениях;

на территориях взрывоопасных и пожароопасных объектов, в полосах отчуждения железных дорог, нефтепроводов, газопроводов и линий высоковольтной электропередачи;

на крышах, балконах, лоджиях и выступающих частях фасадов зданий;

на сценических площадках, стадионах и иных спортивных сооружениях;

во время проведения митингов, демонстраций, шествий и пикетирования;

на территориях особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации, памятников истории и культуры, кладбищ и культовых сооружений, заповедников, заказников и национальных парков.

Для запуска выбирайте открытую площадку, находящуюся в отдалении от жилого массива.