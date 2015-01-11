В Челябинской области появится единая диспетчерская служба «скорой помощи»

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер сегодня провёл прямую линию с жителями. Впервые глава региона отвечает на вопросы южноуральцев в прямом эфире.

В колл-центр поступило более пяти тысяч обращений. Один из вопросов касался системы здравоохранения региона.

В студию ГТРК «Южный Урал» дозвонилась жительница посёлка Аэропорт, которая рассказала, что «скорая помощь» к пожилой женщине ехала 2 часа 40 минут.

Подобное губернатор Челябинской области Алексей Текслер назвал недопустимым. Он напомнил, что федеральный стандарт гарантирует 20-минутный промежуток времени.

«Даю поручение министру здравоохранения и главе Челябинска конкретно этот случай разобрать. Другой оценки, кроме как бардак, быть не может», – заявил глава региона.

Он отметил, что в Челябинской области проведена инвентаризация всего первичного медицинского звена. В десяти муниципалитетах появятся 15 новых постов. В 2019 году регион приобрел 82 кареты «скорой помощи». Принято решение о создании единой диспетчерской службы.

https://www.cheltv.ru/dispetcherskaya-sluzhba-skroj/