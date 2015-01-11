Округ готовится к празднованию 75 годовщины Дня Победы

В преддверии этой даты в Озерском городском округе создан оргкомитет, который возглавил глава округа Евгений Щербаков. В 2020 году оргкомитет займётся подготовкой и проведением юбилейных торжественных мероприятий.

В рамках подготовки к празднованию 75-летия Победы Советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в Озерском городском округе, в соответствии с постановлением главы округа Евгения Щербакова, создана рабочая группа, куда вошли представители общественности, руководители подразделений администрации, представители градообразующего предприятия и озерской дивизии, начальники отделов администрации посёлков Метлино и Новогорный.

– 75-летию Победы уделяется большое внимание в масштабе всей страны. Надеюсь, что и в Озерском городском округе комплекс мероприятий пройдет на достойном уровне. Очень важным является участие в подготовке и проведении мероприятий самих жителей округа. Сегодня уже сформирована концепция празднования юбилея и подготовлен план до 9 мая 2020 года. В течение года этот документ может быть дополнен инициативами озерчан, – подчеркнул глава округа Евгений Щербаков.

По информации управления социальной защиты населения в округе проживают: инвалиды и участники Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда, бывшие несовершеннолетние узники фашизма и труженики тыла – всего 608 человек. В год юбилейных торжеств все они будут отмечены медалью «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.». Кроме того, в ходе подготовки к празднованию Дня Победы управлением социальной защиты особое внимание будет уделено участникам и ветеранам Великой Отечественной войны. В частности, планируется: оказать помощь в ремонте квартир, провести ревизию и обновить надгробные памятники. Это направление работы будет осуществляться администрацией совместно с военкоматом.

Комплексный план мероприятий объединяет работу Совета ветеранов, Общественной палаты, учреждений культуры, образования, спорта и социальной защиты. В 2020 году в школах, дворцах культуры, в Комплексном центре, в библиотеках и на спортивных площадках состоится более ста мероприятий для детей, подростков, молодёжи и людей старшего поколения, в которых примут участие фронтовики, ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла. Проведение торжеств, приуроченных к Дням воинской славы, началось уже в этом году. В округе также пройдут уроки исторической памяти для учащихся и встречи с ветеранами.

Празднование юбилейный даты будет проходить в течение нескольких дней. Накануне Дня Победы в ДК «Маяк» состоится традиционный торжественный приём главы округа ветеранов Великой Отечественной войны, 8 мая у мемориального комплекса «Вечный огонь» пройдёт воинский ритуал «Вечерняя заря», 9 мая – военный парад на площади имени В.И. Ленина.

Справочно:

12 декабря начал работу официальный федеральный сайт 75-летия Победы в Великой Отечественной войне MAY9.RU, который станет новостным и историческим агрегатором. Сайт будет сообщать о памятных, праздничных, образовательных акциях, запланированных на 2020 год. Также там будут размещены архивные материалы - от исторических сведений о ключевых событиях Великой Отечественной войны с фотоархивом военных лет до знаменитых записей Советского информбюро, озвученных голосом Юрия Левитана, и собранного воедино архива парадов Победы прошедших лет.

http://ozerskadm.ru/about/info/news/41525/