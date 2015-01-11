В новогодние каникулы на Южном Урале отменят 270 автобусных рейсов

В новогодние каникулы в Челябинской области будет отменено более 270 автобусных рейсов.

Изменения обнародовал региональный Миндортранс. В ведомстве объяснили эту меру «отсутствием пассажиропотока с 31 декабря по 8 января».

Так, 31 декабря 2019 года не выйдут на маршрут автобусы, следующие до Екатеринбурга, Кургана, Перми и Уфы, а также Аргаяша, Варны, Златоуста, Карталов, Кусы, Кыштыма, Магнитогорска, Миасса, Сатки.

https://dostup1.ru/society/V-novogodnie-kanikuly-na-Yuzhnomu-Urale-otmenyat-270-avtobusnyh-reysov_122991.html