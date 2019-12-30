Долгожданная встреча спустя 30 лет…

"Вот были же времена..!" - так часто встречающаяся в нашей жизни фраза имеет множество смыслов, десятки значений.

Что она значит для современного спорта?

Означает ли она, что тот или иной вид спорта претерпел значительные изменения? Конечно, да.

Скучают ли по старой школе именитые спортсмены? Несомненно.

Я с удовольствием пишу о спорте. О волевых людях с фантастическими физическими данными. Обладающими такими качествами, как самоконтроль, собранность, сила духа, воля к победе... И, конечно, верой в мечту. Верой в себя. Тренера. Наставника.

К чему я всё это?

Если начать копаться в спортивной истории Озёрска, то можно найти немало интересных фактов о людях, которые навсегда вошли в летопись не только русского, но и зарубежного спорта.

Таким человеком, например, является Борис Павлович Кривенко, Леонид Зимин, с которыми мне посчастливилось встретиться и поговорить о спорте во время праздничного вечера в пабе "Чкалов".

Необходимо отметить, что инициатором встречи старых друзей и единомышленников, бывших одноклубников, воспитанников талантливых тренеров, братьев Владимира и Николая Мусатовых, стал Сергей Соха(многократный призёр и чемпион российских и зарубежных соревнований по кикбокингу). Время летит, годы идут и, как отметил Сергей, многих из приглашённых он не видел около 30 лет. На его зов откликнулись почти все! Среди них и человек-гора, человек-легенда советской школы дзюдо и самбо Борис Павлович Кривенко. Мастер спорта по самбо. Мастер спорта по дзюдо СССР. Призер первенства РСФСР.

Но обо всем по порядку. История развития самбо и дзюдо в Озёрске чрезвычайно богатая. Как рассказал Леонид Зимин(Мастep спорта СССР, многократный чемпион и призер ЦС ФИС, 8 раз участвовал в первенствах СССР. В 1974 году занял 5-ое место в первенстве СССР г. Львов. Призер Всесоюзного Турнира Р.Зоргеон, 12 лет работал в качестве тренера по дзюдо), он начал заниматься в знаменитой школе Мусатовых в 70-м году. Выдающиеся тренеры, братья Владимир и Николай Мусатовы, воспитали десятки талантливых спортсменов, часть из которых стали чемпионами и призёрами многочисленных чемпионатов и первенств: Валерий Двойников, Борис Кривенко, Александр Комаров, Игорь и Андрей Жучковы и многие другие. В Озёрске мастеров спорта по самбо и дзюдо примерно 30 человек. Для такого небольшого городка, как наш, это очень значительная цифра. И ведь дзюдо до сих пор очень популярно в Озёрске! Внук Леонида Зимина 8-летний Артём занимается в клубе "Эдельвейс" под руководством Сергея Власова и Олега Темникова. Именно они всё своё время посвящают работе с детьми, продолжая замечательные традиции советской школы дзюдо.

По словам Бориса Кривенко, который в данный момент живёт в Челябинске, если ситуация с дзюдо достаточно благоприятная - данный вид борьбы развивается, он на виду, то о самбо, к сожалению, слышно всё меньше. Мало заинтересованных лиц, можно сказать, всё держится на энтузиастах. Это трудно переломить, всё-таки в столице Южного Урала в топе хоккей, а затем идёт дзюдо. А ведь, в частности, самбо воспитывает в мальчиках смелость, уверенность в себе, это будущие бесстрашные защитники! И, конечно, как отметил Борис Кривенко, и в дзюдо, и самбо за последнее время произошли большие изменения. Разрешены такие приемы, за которые раньше наказывали.

Между тем, именитый озерчанин, призёр и чемпион российских и зарубежных соревнований по кикбокингу, а ныне житель российской столицы Игорь Коновалов отметил интересный и приятный для него момент: спустя много лет, побывав на озёрских соревнованиях, Игорь услышал знакомые фамилии - это дети тех, кто когда-то защищал честь города, области, страны на первенствах и Чемпионатах. А это значит спорт, борьба в нашем городе живы! Развиваются! Будущее есть!

Александра Лебедева