Полицейские поздравили воспитанников детского дома с Новым годом

В рамках акции «Полицейский дед Мороз» сотрудники Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск поздравили воспитанников МБУСО "Центр помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей" с Новым годом.

По уже сложившейся традиции в преддверии новогодних праздников полицейские навестили своих подопечных. Привычные офицерские мундиры полицейские сменили на костюмы сказочных героев и провели с ребятами творческие конкурсы. Для гостей праздника дети подготовили стихи и песни.

Дед Мороз со Снегурочкой поблагодарили ребят за творческий подарок, а также поздравили воспитанников с наступающим Новым годом и пожелали ребятам исполнения всех заветных желаний и вручили сладкие подарки.