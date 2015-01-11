На Южном Урале за первую неделю января в 3 раза выросло число ДТП

За шесть дней 2020 года на Южном Урале число дорожно-транспортных происшествий увеличилось почти в три раза по сравнению с аналогичным периодом 2019.

Пресс-центр ГУ МЧС по Челябинской области сообщил, что уже произошло 54 ДТП.

«Аварии унесли жизни девяти человек (в прошлом году погибших не было), еще 72 получили травмы различной степени тяжести», – говорится в сообщении.

Там уточнили, что количество пострадавших выросло в два раза.

«Оперативные сводки этих дней можно сравнить с фронтовыми. Погибшие и пострадавшие, искалеченные судьбы людей... Многих трагедий можно было избежать», – прокомментировали в пресс-центре ведомства.

Сотрудники спасательного ведомства призвали участников дорожного движения неукоснительно соблюдать ПДД: не садиться за руль в состоянии опьянения, не совершать опасных маневров, использовать ремни безопасности и детские удерживающие системы, перед поездкой на большие расстояния – проверять все узлы и агрегаты, особое внимание уделять тормозной системе.

https://dostup1.ru/society/Na-Yuzhnom-Urale-za-pervuyu-nedelyu-yanvarya-v-3-raza-vyroslo-chislo-DTP_123091.html