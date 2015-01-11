Следующие длинные выходные ждут россиян в феврале

В феврале россиян ждут трехдневные выходные в связи с празднованием Дня защитника Отечества.

Как уточнили в ведомстве, в этом году 23 февраля выпадет на воскресенье, поэтому россияне будут отдыхать с 22 по 24 февраля.

В марте также предстоит отдыхать три дня – с 7 по 9 число. Затем длительные выходные будут в мае – с 1 по 5 и с 9 по 11.

Еще одна короткая рабочая неделя ждет россиян в июне благодаря празднованию Дня России. Следующая сокращенная неделя ожидается лишь в ноябре, когда День народного единства разделит пятидневку на два отрезка по два рабочих дня: со 2 по 3 и с 5 по 6 ноября.

https://dostup1.ru/society/Sleduyuschie-dlinnye-vyhodnye-zhdut-rossiyan-v-fevrale_123101.html