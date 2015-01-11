В выставочном зале ЦГБ состоится открытие персональной выставки фотографий Сергея Коротаева «Графика большого города»

Сергей Коротаев – фотограф с богатой творческой биографией. В 2006 году, в начале своего пути, работал внештатным корреспондентом в газете «Озерский вестник». Сейчас живет и трудится в Москве, член Союза фотохудожников России, фотокорреспондент Национального фотоархива «ГеоФото», преподает в Московском Колледже архитектуры, дизайна и реинжиниринга, является членом столичного фотоклуба «Новатор».

Черно-белая фотография – это особый жанр, в котором нет акцентов на игре света. В работах Сергея Коротаева нет оттенков даже серого, но раскрываются искусно созданные яркие миры.

Открытие выставки состоится 12 января, в 15:00 часов.

http://ozerskadm.ru/about/info/messages/41604/