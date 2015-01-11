В Озерске прошел рождественский фестиваль «Под Вифлеемской звездой»

В рамках благотворительной программы «Росток» в Озерске состоялся успешный проект администрации Озерского городского округа и группы ЧТПЗ – рождественский фестиваль «Под Вифлеемской звездой».

6 января на площадке у дворца культуры «Маяк» состоялось торжественное открытие инсталляции сцены рождения Иисуса Христа – «Рождественский вертеп». Жители и гости нашего города смогли оценить результат многочасовой и кропотливой работы творческой группы Культурно-досугового центра, работавших над созданием инсталляции. Элементы декора воспроизводят знаменитую библейскую сцену, чтобы каждый посетитель смог познать таинство рождения Спасителя. На открытии жителям города рассказали о появлении на свет Иисуса Христа, с рождественскими песнями выступил детский хор «Гармония».

7 января, в день Рождества, состоялась премьера спектакля «Добрая сказка Рождества». Ее участниками и зрителями стали мальчики и девочки, посещавшие Летнюю творческую лабораторию в Озерске (просветительский проект ЧТПЗ), учащиеся коррекционных школ, дети, оказавшиеся в непростой жизненной ситуации, а также дети с ограниченными возможностями здоровья.

История волшебного сна маленькой девочки началась со сказочной интермедии у елки, а продолжение истории дети увидели в зрительном зале, где встретились с чудесами удивительного сказочного мира.

Рождественская музыка, выступления детских коллективов Культурно-досугового центра и завораживающее сценическое оформление сделали спектакль настоящим подарком для зрителей. В постановке приняли участие юные озерчане, которые занимаются в хоре «Гармония», в хореографическом коллективе «Вдохновение» и студии ведущих «Классики» (КДЦ).

Организаторы благодарят волонтеров Общественной Молодежной палаты при Собрании депутатов за помощь во время проведения мероприятия: волонтеры вручили гостям более 400 сладких подарков от группы ЧТПЗ.

Второй площадкой проекта "Под Вифлеемской звездой" стал озерский театр кукол «Золотой петушок». По словам главного режиссера театра Дмитрия Ерохина, спектакль «Вертеп» был поставлен специально для фестиваля:

-Подобного спектакля нет ни в одном театре Челябинской области и для нашего театра это неординарное событие, можно сказать, прорыв. Сюжет настолько трогательный, что порой во время репетиции актрисы еле сдерживали слезы.

История о рождении Иисуса Христа была рассказана маленьким зрителям доступными средствами. Таинство разыгрывалось в специальном вертепном ящике, поделенном на части. В нем волшебным образом оживают персонажи, рассказывающие о появлении Иисуса Христа. После премьеры все дети также получили сладкие подарки.

В рамках фестиваля «Вертеп» будет показан четыре раза, в том числе в доме культуры «Синегорье» (поселок Метлино). Далее спектакль останется в репертуаре театра кукол «Золотой петушок» на долгие годы.

Фото Владимира Беляева.

http://ozerskadm.ru/about/info/news/41605/