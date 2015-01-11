В России намерены изменить систему оплаты труда педагогов

Правительство РФ разрабатывает поправки в Трудовой кодекс, которые позволят ввести единую модель формирования структуры труда, сообщила министр просвещения Ольга Васильева.

Такие поправки позволят прописать базовые гарантии, в том числе для учителей, на федеральном уровне, тогда как сегодня в ряде регионах реальная зарплата без учета надбавок является крайне низкой, так как субъекты и муниципалитеты сами решают, как начислять оклады, надбавки и премии, не учитывая рекомендации ведомства, сказала Ольга Васильевна в интервью «Российской газете».

«Мы сейчас боремся за то, чтобы 70% фонда оплаты труда учителей гарантированно уходило на оклады за одну ставку, то есть за 18 уроков в неделю. И только 30% должно выделяться на различные надбавки. Такие рекомендации регионы получают каждый год. Но проблема в том, что субъекты и муниципалитеты сами решают, как начислять оклады, набавки и стимулирующие выплаты. Далеко не все эту пропорцию – "70 на 30" – соблюдают. Порой средняя по региону зарплата появляется в отчетах губернаторов только за счет того, что педагоги берут дополнительную нагрузку, работают на 1,5 ставки и больше», – рассказала Ольга Васильева.

Кроме того, Васильева указала, что новые школьные стандарты (ФГОС) должны снизить нагрузку на учителей более чем на 30%. По ее словам, педагоги должны вести только четыре документа: рабочая программа по предмету, календарно-тематический план, электронный журнал, электронный дневник.

https://dostup1.ru/society/V-Rossii-namereny-izmenit-sistemu-oplaty-truda-pedagogov_123192.html