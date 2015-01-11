Южноуральцам пообещали теплую весну

По данным метеоцентра «Фобос», весна в 2020 году будет на несколько градусов теплее климатической нормы.

Как рассказал РБК ведущий специалист центра погоды Евгений Тишковец, январь и февраль в России будут достаточно теплыми, а настоящей зимы, скорее всего, уже не будет.

При этом февраль будет более снежным, чем предыдущий месяц. Ожидается, что климатическая весна наступит уже в конце марта, а в апреле весь выпавший снег растает.

Напомним, что в конце текущей недели в Челябинской области ожидаются плюсовые температуры и дожди на юге региона.

https://dostup1.ru/society/Yuzhnouraltsam-poobeschali-tepluyu-vesnu_123249.html