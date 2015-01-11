В России могут появиться частные судебные приставы

В России обсуждается создание структуры частных судебных приставов, которые будут взыскивать долги в пользу бизнеса, но не в пользу государства и граждан.

Соответствующую инициативу уже одобрил Минфин, сообщает сегодня, 15 января, РБК со ссылкой на обзор бюджетных расходов ФССП.

Планируется, что инициатива будет внедряться поэтапно. Сначала частники будут взыскивать долги в пользу юрлиц. Взыскание долгов в пользу государственных органов и физических лиц останется в сфере деятельности Федеральной службы судебных приставов.

В документе, в котором представлены предложения по совершенствованию работы ФССП, отмечается, что в России уже действуют коллекторские агентства и частный сыск, но они пока не приносят должного результата. Им еще необходимо развиваться.

https://uralpress.ru/news/federaciya/v-rossii-mogut-poyavitsya-chastnye-sudebnye-pristavy