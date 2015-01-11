Внимание! Экстренное предупреждение!

По данным Челябинского ЦГМС (http://www.chelpogoda.ru/): 16 января на территории Челябинской области ожидается в горах местами сильный снег, местами порывы ветра до 20 м/с.

16 января повышается вероятность возникновения ЧС обусловленных авариями на объектах и линиях энергосистем, аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения. Возможно, повреждение слабо укрепленных конструкций, повреждение кровли, обрыв линий электропередач, вал деревьев. Прогнозируется увеличение количества ДТП, появление заторов на дорогах федерального, муниципального и местного значения.

http://ozerskadm.ru/about/info/messages/41654/