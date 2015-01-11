Как защититься от гриппа людям без прививки, рассказал Роспотребнадзор

Существуют люди, которым вакцинация от гриппа противопоказана. Например, если у человека аллергия на куриный белок, иммунодефицит или острая инфекция. Роспотребнадзор рассказал, как защититься от гриппа людям без прививки.

В первую очередь важно придерживаться правильного распорядка дня. Вовремя ложиться спать и питаться, также нужно заниматься спортом и закаляться.

Питание должно быть правильным и сбалансированным – больше овощей и фруктов, особенно зеленых, красных и желтых. Они содержат антиоксиданты, витамины А, С, Е и бета-каротин.

Курильщики наиболее склонны к респираторным заболеваниям, поэтому лучше отказаться от вредной привычки. У людей, которые регулярно испытывают сильный стресс, тоже ослабляется иммунитет.

Соблюдение правил личной гигиены как ничто другое защищает от вирусов. В разгар эпидемии необходимо чаще пользоваться антибактериальными средствами и регулярно мыть руки. Эксперты просят не трогать грязными руками лицо, слизистые оболочки рта и носа. В людных местах надевать медицинские маски.

Если вы все же заболели, то отпроситесь на работе или оставьте дома ребенка, который болеет. Так вы не только не распространите инфекцию, но и уменьшите возможность развития осложнений.

https://www.cheltv.ru/kak-zashhititsya-ot-grippa-2/