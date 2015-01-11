Не трогать и не кормить. В Челябинске голубей косит неизвестная болезнь

В Челябинске появились больные голуби. Птицы могут быть крайне опасны для людей, предупреждают специалисты.

Как сообщили в региональной общественной организации «Челябинское орнитологическое общество», в январе в городе стали находить больных птиц. Только за две недели обнаружили пять мест, где обитают голуби, которые могут заразить людей различными инфекциями.

Общественники сообщили, что регулярно получают от челябинцев сообщения о странно ведущих себя птицах. Более того, в одном месте нашли сразу несколько тел мертвых голубей. Всю информацию уже передали в ветеринарную службу.

Жителей Челябинска предупреждают, что птицы, которые выглядят и ведут себя странно, чрезвычайно опасны. Они являются переносчиками нескольких десятков возбудителей различных заболеваний. Вирусы передаются воздушно-капельным путем. Человек может заразиться сальмонеллезом, токсоплазмозом, орнитозом, псевдочумой, туберкулезом и листериозом. Также на городских голубях живут клопы, блохи, жуки и клещи.

«Просим при обнаружении больных, «странных по внешнему виду и поведению» голубей и других диких птиц не брать руками и не в коем случае не заносить ни домой, ни в какое-либо другое помещение, где могут находиться люди, особенно присутствуют дети. Помните, что многие инфекционные заболевания птиц могут передаваться человеку. Ни в коем случае не пытайтесь заниматься самолечением больных птиц. Это опасно для жизни и здоровья вас и ваших близких», – предупреждают общественники.

Зараженные инфекцией голуби становятся неподвижными и апатичными. Они теряют ориентацию, с трудом передвигаются, могут прихрамывать, сидеть, нахохлившись, выворотив шею, запрокинув голову назад, с опущенными крыльями или открытым клювом, хрипеть. Иногда у птиц выпадает оперение. При некоторых инфекциях бывает слезотечение, изменяется цвет глаз, возникает боязнь света и даже склеиваются веки. На финальных стадиях течения болезней начинаются судороги и параличи.

https://www.cheltv.ru/ne-trogat-i-ne-kormit/