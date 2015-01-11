Регион 774: новые госномера будут получать автовладельцы Челябинской области

Автовладельцам Челябинской области будут выдавать государственные номера транспортных средств, которые будут начинаться на цифру «7». Первые такие номера уже получили автовладельцы, регистрирующие авто в других регионах.

«В связи с изменением порядка выдачи регистрационных знаков, новые номера получают владельцы автомобилей, которые будут ставить машины на учет в другом субъекте Российской Федерации»,

— сообщил сайту «Первый областной» собственный источник в правоохранительных органах.

Сотрудники ГИБДД будут назначать сочетание цифр и букв на номере, изготовление же таблички падет на владельца.

Номера с трехзначным кодом уже выдают в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Красноярском крае, Краснодарском крае, Пермском крае, Иркутской, Самарской и Свердловской областях, Республике Татарстан, Ростовской области и Республике Башкортостан.

https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/region-774-novye-gosnomera-budut-poluchat-avtovladeltsy-chelyabinskoy-oblasti/