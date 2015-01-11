Циклон принесет на Южный Урал снегопады и ветер до 20 м/с

По данным Челябинского Гидрометцентра, 22 января в регионе ожидается сильный снег, местами порывы ветра составят 20 м/с.

По данным Гидрометцентра России, к Уралу приблизится атмосферный фронт циклонического вихря, перемещающегося с Баренцева моря в юго-восточном направлении, который принесет в регион новые снегопады, метели и порцию атлантического тепла.

Днем 22 января в Челябинской области прогнозируется сильный снег, в отдельных районах метель, ветер порывами 15-20 м/с, гололедно-изморозевые явления.

https://dostup1.ru/society/Tsiklon-prineset-na-Yuzhnyy-Ural-snegopady-i-veter-do-20-ms_123410.html