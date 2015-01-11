В России обновился состав правительства

Президент Владимир Путин подписал указы о назначении новых министров правительства РФ – премьер Михаил Мишустин уже провел первое заседание кабмина в обновленном составе.

Первым вице-премьером назначен экс-советник президента Андрей Белоусов. Должности вице-премьеров заняли: бывший замглавы ФНС Дмитрий Григоренко, экс-глава Росреестра Виктория Абрамченко, экс-замглавы ФНС Алексей Оверчук, экс-председатель правления «Газпром-медиа» Дмитрий Чернышенко. Посты сохранили Юрий Трутнев, Татьяна Голикова и Юрий Борисов.

Министром юстиции назначен бывший вице-премьер Константин Чуйченко, Минэкономразвития возглавил экс-губернатор Пермского края Максим Решетников, Минкульт – экс-глава департамента кинематографии министерства Ольга Любимова, Минздрав – бывший глава Росздравнадзора Михаил Мурашко, Минспорта – экс-глава федерации студенческого спорта Олег Матыцин.

Министром науки стал бывший ректор Тюменского университета Валерий Фальков, министром просвещения – экс-глава службы по надзору в сфере образования Сергей Кравцов. Минсвязи возглавил экс-вице-президент «Ростелекома» Максут Шадаев, а Минтруда – бывший замминистра финансов Антон Котяков.

Свои посты сохранили: Сергей Шойгу (министр обороны), Владимир Колокольцев (министр внутренних дел), Сергей Лавров (министр иностранных дел), Антон Силуанов (министр финансов), Александр Новак (министр энергетики), Денис Мантуров (министр промышленности и торговли), Дмитрий Кобылки (министр природных ресурсов и экологии), Евгений Зиничев (глава МЧС), Александр Козлов (министр по развитию Дальнего Востока и Арктики), Дмитрий Патрушев (глава Минсельхоза), Владимир Якушев (министр строительства и ЖКХ), Евгений Дитрих (министр транспорта).

«Правительство у нас получилось очень сбалансированным. У нас достаточное количество людей, которые работали в прежнем составе, но в то же время очень большое обновление. Я уверен, что, используя и вот эту составляющую, вам удастся выйти на самые высокие, самые достойные показатели», – отметил Владимир Путин на встрече с министрами.+

Российский лидер также пожелал успехов на новом посту премьеру Михаилу Мишустину.

https://dostup1.ru/politics/V-Rossii-obnovilsya-sostav-pravitelstva_123420.html