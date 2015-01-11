2020-01-24YEKT08:14:00 | Новости Городские новости Оперативная обстановка и прогноз возможных ЧС на 24.01.2020 г. Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа. 1. Сегодня пятница 24 января 2020 года 2. В 6 часов утра: • температура воздуха в городе была - 6 град. С • атмосферное давление 725 мм. рт. столба • относительная влажность воздуха 81 % • ветер Зап.Юго-зап. 2-3 м/с 3. Сообщений чрезвычайного характера в службу не поступало. 4. За прошедшие сутки в городе зарегистрировано 2 ДТП, без пострадавших. 5. Плановые отключения в жилых домах производятся: Вид отключения Адреса Время отключения 1. В сетях холодного водоснабжения К.Маркса 3, Семенова 2, с 8.30 до 12 часов Дзержинского 59-3,4п-ы, Гайдара 26-11,12п-ы, Студенческая 4, Ленина 17, с 9 до 12 часов Советская 24, с 9 час до оконч 2. В сетях электро-снабжения Ленина 3,5,7,9,11 с 9 до окончания 3. В сетях горячего водоснабжения и отопления К.Маркса 3, Семенова 2, с 8.30 до 12 часов Дзержинского 59-3,4п-ы, Гайдара 26-11,12п-ы, Гайдара 28, Студенческая 4, Ленина 17, Победы 31, с 9 до 12 часов К.Маркса 10-1п, с 9 до 14 часов Октябрьская 26-3п, с 10 до 12 часов Победы 29 с 9час до окончан Вниманию озерчан! 27 и 28 января будет проводиться плановая проверка электросирен города методом единичного кратковременного запуска. Будет проводиться проверка передачи речевых сообщений по радиосети производственного вещания. 2.5.1. Фитосанитарная обстановка: в норме. 2.5.2. Эпидемиологическая обстановка: в норме. 2.6. Геомагнитная обстановка: геомагнитное поле спокойное. 2.7. Состояние озонового слоя: 375-400 DU (в норме). 2.8. РХБ: радиационная, химическая и бактериологическая обстановка на территории области в норме. 2.9. Мониторинг радиационного фона на территории Челябинской области (по показаниям «Территориальной подсистемы комплексной системы мониторинга за состоянием защиты населения на радиоактивно загрязненных территориях» (КСМ-ЗН)) № п/п Место положение точки замера Уровень радиации, мк Зв/час 1 г. Касли, ПЧ 60 0,10 2 г. Кыштым, ПЧ 38 0,09 3 с. Кунашак, ПЧ 65 0,08 4 с. Аргаяш, ПЧ 56 0,14 5 г. Озерск, ПУ ГОЧС 0,10 6 г. Озерск, пос. Новогорный, ул. Южноуральская, 5; в/ч 63330 0,10 Согласно санитарных правил и нормативов СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009" предельно допустимый уровень радиационного фона составляет: - для населения - 0,57 мк Зв/ч. 2.10. Обстановка на водных объектах: Происшествия на водных объектах: за прошедшие сутки на водных объектах округа происшествий не произошло. 2.11. Чрезвычайные ситуации на контроле: нет. Прогноз чрезвычайных ситуаций, происшествий и аварий на 24 января 2020 года 1. Природные ЧС: не прогнозируется. Метеорологическая обстановка: Погоду в Челябинской области будет определять атмосферный фронт низкого давления. Челябинская область Переменная облачность, местами небольшой снег, в отдельных районах метели. Ветер юго-западный, западный 5-10 м/с, отдельные порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью минус 9-14°, в низинах до минус 19°, днем минус 4-9°. НЯ: не прогнозируется ОЯ: не прогнозируются 3.4.1 Ледовая обстановка: На реках и озерах Челябинской области установился ледостав и прогнозируется дальнейшее увеличение толщины льда. 3.4.2 Лесопожарная обстановка: на основании распоряжения правительства Челябинской области № 827-рп от 28.10.2018 г. пожароопасный сезон 2019 года в лесах Челябинской области завершен с 1 ноября 2019 года. 3.5. Техногенные ЧС: 3.5.1 ДТП: существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, обусловленных дорожно-транспортными происшествиями в результате снижения видимости при выпадении осадков, а также нарушений водителями транспортных средств правил дорожного движения и скоростного режима (Р=0,3). 3.5.2 ЖКХ: Существует вероятность возникновения аварий, происшествий на системах ЖКХ (системе водоснабжения, на тепловых сетях, сетях газоснабжения и электроснабжения) (Р=0,4). Основные причины: высокий износ коммунальных сетей. 3.5.3 Бытовые пожары: Сохраняется вероятность возникновения бытовых пожаров на территории округа (Р=0,4). (Основной источник – неосторожное обращение с огнем, нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, нарушение правил устройства и эксплуатации печей). 3.6. Биолого-социальные ЧС: не прогнозируются. 3.6.1 Опасные инфекционные заболевания животных: сохраняется вероятность заболевания животных бешенством (источник – лисы, собаки). 3.6.2 Опасные инфекционные заболевания людей: В связи с неустойчивыми погодными явлениями, низкой температурой воздуха ожидается рост острыми респираторно-вирусными инфекциями без превышения эпидемиологического порога заболеваемости. 3.7. Обстановка на водных объектах: существует вероятность гибели людей на водных объектах (Р=0,3) в связи с несоблюдением правил безопасности на воде. 3.8. За сутки Единой дежурно-диспетчерской службой Муниципального учреждения «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» принято и обработано 201 обращение. http://ozerskadm.ru/about/info/oper_env/41764/ alebedeva 2020-01-24YEKT08:14:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! - 0 + Вконтакте

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