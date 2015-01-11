Уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области проведет прием граждан в Озерске

24 января с 13:00 до 16:00 в актовом зале администрации Озерского городского округа состоится прием граждан Уполномоченным по правам ребенка в Челябинской области Евгенией Майоровой.

Предварительная запись по телефону 2-46-07.

http://ozerskadm.ru/about/info/messages/41761/