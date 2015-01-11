В Озерске увеличат траты на дороги и благоустройство

Состоялась первая в этом году сессия Собрания депутатов. Местные парламентарии рассмотрели 13 вопросов, самыми обсуждаемыми из которых стали дорожный ремонт, благоустройство и капитальное строительство.

Решением депутатского корпуса, принята инициатива увеличить бюджетные траты на 112 млн рублей. 105 из них будут направлены на исполнение обязательств муниципалитета в области дорожного строительства, благоустройства и капитального строительства, в том числе для оплаты работ и услуг, не выполненных в 2019 году в сроки, установленные муниципальными контрактами.

Распределяя бюджетные средства, депутаты направили их и на другие мероприятия. К примеру, бюджетные траты коснутся ликвидации несанкционированных свалок, содержания зданий общежитий, обработки округа против клещей и работ по лесоустройству. Долгожданной новостью для озерчан станет решение депутатов потратить 400 тыс. рублей на ремонт крыльца у центрального входа в административное здание по пр. Ленина, 62 (здесь расположен МФЦ).

Исполняющая обязанности начальника Управления культуры Светлана Степанова предоставила депутатам информацию об организации досуга и обеспечения жителей Озерского городского округа услугами учреждений культуры. Она отметила, что в муниципалитете в подведомственной ей сфере создана сбалансированная система (13 организаций: 12 учреждений и одно муниципальное предприятие), которая обеспечивает качественный уровень жизни в ЗАТО. Докладчик обратила внимание на доступность учреждений культуры и новых формах работы с населением, которые внедряются, практически в каждой организации – театрах, музее, библиотеке, музыкальных школах, дворцах культуры и клубах. Депутат Ольга Хакимова попросила обратить особое внимание на организацию досуга в поселках, а Егор Романов обратился к своим коллегам с предложением провести депутатские слушания по перспективам развития учреждений культуры в округе и закрепить за каждым их них своего куратора из числа депутатов.

http://ozerskadm.ru/about/info/news/41827/