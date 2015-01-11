В феврале россиян ожидает четырехдневная рабочая неделя из-за празднования Дня защитника Отечества.

В этом году 23 февраля выпало на воскресенье, поэтому выходной переносится на 24-е. Таким образом, россиян ожидает одна сокращенная рабочая неделя – с 25 по 28 февраля, уточнили в Роструде.

Следующие длинные выходные будут с 7 по 9 марта – Международный женский день также приходится на воскресенье, поэтому выходной переносится на понедельник. Рабочая неделя после мартовских праздников также будет сокращенной – с 10 по 13 марта.

Затем длинные выходные будут только в мае: с 1 по 5 и с 9 по 11.

https://dostup1.ru/society/V-fevrale-rossiyan-ozhidaet-chetyrehdnevnaya-rabochaya-nedelya_123707.html