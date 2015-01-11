9-го февраля в Озёрске состоится «Лыжня России 2020»

XXXVIII открытая Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России» в Озерском городском округе проводится в соответствии со Всероссийским положением «XXXVIII открытая Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России» в целях:

-привлечения трудящейся и учащейся молодежи Озерского городского округа к регулярным занятиям физической культурой и лыжным спортом;

- совершенствования форм организации массовой физкультурно-спортивной работы;

- пропаганды физической культуры и спорта среди населения;

- пропаганды здорового образа жизни.

МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ.

Соревнования проводятся 09 февраля 2020 года.

Место проведения – стадион «Труд» (ул. Парковая, 1) г.Озерска Челябинской области.

Изменение сроков проведения Соревнования возможно только по причине неблагоприятных погодных условий.

Начало соревнований – 11:00 час.

Регистрация участников – с 09:30 час. до 11:00 час.

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ.

11:00 час. – старт первого забега 2 км - девушки до 18 лет;

11:20 час. – старт второго забега 2 км - юноши до 18 лет;

11:50 час. – награждение победителей и призеров первого и второго забега;

12:00 час. – старт третьего забега 2 км - женщины 55 лет и старше;

12:25 час. – старт четвертого забега 3 км - мужчины 60 лет и старше;

12:45 час. – награждение победителей и призеров третьего и четвертого забега;

13:00 час. – старт пятого забега 3 км - женщины 18 лет-54 года;

13:20 час. – старт шестого забега 5 км – мужчины 18 лет-59 лет;

13:45 час. – награждение победителей и призеров пятого и шестого забега.