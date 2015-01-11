Денис Мацуев вручил дипломы юным музыкантам из Озерска

1 февраля в театре оперы и балета в Челябинске выступил Народный артист России Денис Мацуев с Челябинским симфоническим оркестром под руководством дирижера Адика Абдурахманова.

Музыканты исполнили классические произведения П. И. Чайковского и С. В. Рахманинова. Выступление вошло в цикл творческих мероприятий «Группа ЧТПЗ приглашает». За время существования этой благотворительной программы в Челябинской области выступали артисты, известные во всем мире – Николай Луганский, Борис Андрианов, Николай Сивчук и Елена Ревич.

Послушать пианиста-виртуоза и новый симфонический оркестр пришли почти 900 человек. В числе приглашенных были 75 учеников озерской детской музыкальной школы № 1.

Денис Мацуев вручил дипломы за стремление к профессиональному совершенствованию 14 лучшим ученикам музыкальных школ Челябинской области, 7 из которых – воспитанники ДМШ № 1.

В числе зрителей концертной программы был глава Озерского городского округа Евгений Щербаков. Он искренне порадовался за юных озерских музыкантов:

- Только представьте: самому младшему из награжденных озерчан всего 8 лет, а он уже делает успехи в музыке. Отмечу, насколько большое внимание Группа ЧТПЗ уделяет развитию детского искусства именно в нашем округе. Совместно мы реализуем несколько проектов в музыкальной школе № 1: развиваем и базу для занятий, и само здание. Такими усилиями мы сможем сделать нашу музыкальную школу № 1 одной из лучших не только в регионе, но и на Урале в целом.

Фото предоставлено пресс-службой Группы ЧТПЗ.

http://ozerskadm.ru/about/info/news/41881/