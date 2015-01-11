Не проехать. Трасса М-5 на Урале встала в пробку.

Погода не прекращает усложнять жизнь автомобилистам. На этот раз затруднения возникли на одном из участков федеральной трассы М-5 “Урал” в Челябинской области.

Так, по словам водителей, серьезный затор случился в Катав-Ивановском районе, неподалеку от поворота на город Юрюзань. Пробку спровоцировала резкая смена погодных условий: плюсовые температуры, которые были отмечены днем накануне, сегодня вновь опустились до отрицательных значений, на отдельных участках образовалась гололедица.

В результате это, а также снежный накат мешают движению. Как рассказывают очевидцы, в районе Юрюзани сложности с подъемом в гору возникли у большегрузных авто, которые в итоге притормозили весь остальной поток.

Кроме того, по сообщениям водителей, особую бдительность стоит проявлять и на других участках. Например, в Ашинском районе, где идет снег, а на отрезке между Кропачево и Симом местами есть гололедица.

Добавим, что синоптики прогнозируют на Южном Урале дальнейшее похолодание. Так, уже к вечеру четверга, 6 февраля, столбики термометров опустятся до -13 градусов.

https://www.cheltv.ru/trassa-m-5-na-urale-vstala-v-probku/