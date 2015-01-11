В Озерске дорожники вышли на борьбу с гололедом

Посыпка дорог и тротуаров началась накануне вечером. При этом техника работала и ночью. Сегодня подрядные организации продолжают работу. Некоторые участки приходится посыпать повторно.

На дорогах работает спецтехника, тротуары посыпаются при помощи мультикара. На проезжей части в первую очередь посыпаются пешеходные переходы, автобусные остановки, участки перед перекрёстками и опасные повороты. Особое внимание дорожники уделяют автобусным маршрутам. При обработке дорог не используются реагенты: посыпка производится песчаной смесью и отсевом.

- Качество работ я контролирую лично: сегодня утром сам объехал за рулем ключевые дороги, проверил и состояние тротуаров. Могу отметить, что с задачей службы пока справляются. Однако жалобы на состояние дорог принимаю на своей странице «ВКонтакте» и в «Инстаграм», будем обязательно реагировать. Важно, чтобы и водители, и пешеходы передвигались безопасно и с комфортом, - подчеркнул глава округа Евгений Щербаков.

http://ozerskadm.ru/about/info/news/41904/