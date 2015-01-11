В Кыштыме закрыли на карантин все школы

В Кыштымском городском округе приостановлен учебный процесс во всех школах с 1 по 11 классы в связи с ростом заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ).

Соответствующее решение приняла санитарно-противоэпидемическая комиссия Кыштымского городского округа.

Как сообщили в пресс-службе администрации, карантин в школах введен с 6 до 12 февраля включительно. В следующую среду, 12 февраля, комиссия примет решение об обмене карантина или его продлении.

На период карантина отменены занятия в кружках и спортивных секциях учреждений дополнительного образования, проведение культурно-массовых и мероприятий в общих закрытых помещениях.

В детсадах усилены противоэпидемические мероприятия: текущая дезинфекция, проветривание, введён «утренний фильтр» на выявление больных с признаками ОРВИ.

На карантин закрыты все школы Снежинска (с первого по восьмое февраля), школы и первой, второй курс училищ и техникумов Озерска (с третьего по восьмое февраля), Челябинска (с 6 по 11 февраля включительно), Копейского городского округа (с 6 по 11 февраля включительно), Коркинского района (с 6 по 12 февраля включительно), Сосновского района (с 6 по 12 февраля).

https://uralpress.ru/news/obshchestvo/v-kyshtyme-zakryli-na-karantin-vse-shkoly