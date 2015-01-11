Жителей города приглашают присоединиться к четвертой общероссийской акции «Дарите книги с любовью!»

Центральная городская библиотека Озёрска и её филиалы приглашают жителей города присоединиться к четвертой общероссийской акции «Дарите книги с любовью!», приуроченной к Международному дню книгодарения.

Центральная городская библиотека Озёрска и её филиалы приглашают жителей города присоединиться к четвертой общероссийской акции «Дарите книги с любовью!», приуроченной к Международному дню книгодарения, который с 2012 года отмечается 14 февраля в более чем 30 странах мира.

Главная идея праздника – вдохновлять людей по всему миру дарить хорошие книги и показать, что бумажная книга остается актуальным подарком и не теряет своей ценности даже в век новых технологий.

С 10 по 16 февраля мы будем рады принять в дар художественную литературу в хорошем состоянии не ранее 2012 года издания, которая обогатит библиотечный фонд и разнообразит читательский досуг.

Напомним, своим появлением в 2012 году праздник обязан основательнице известного сайта детской книги Delightful Children’s Books в США Эмми Бродмур. Идею его создания подсказал маленький сын Эмми, спросивший её, почему нет особого дня, когда люди дарят друг другу книги? Поначалу Эмми Бродмур просто рассылала разным людям в Сети предложение принять участие в инициативе и за два года эта инициатива получила поддержку во всем мире и продолжает находить новых энтузиастов и участников.

Справки по тел. 2-38-40; 2-30-82 или в группе ВК https://vk.com/id348504099

Информация ЦГБ.

http://ozerskadm.ru/about/info/messages/41908/