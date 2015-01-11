Изморозь и гололед. Метеорологи предупредили об ухудшении погоды

Синоптики предупреждают, что завтра, 8 февраля, на территории Челябинской области ожидаются неблагоприятные погодные условия – сильный снегопад, метель и снежные заносы.

Непогода затронет особенно южные районы региона. На протяжении всего дня может идти снег, небо будет пасмурным, а на трассах возможны метели и гололед.

Гидрометцентр продлил «желтый» предупреждающий уровень, который говорит о потенциально опасной погоде. В целом температура воздуха не опустится ниже -13 градусов. Но из-за ветра и осадков комфортной такую погоду назвать нельзя.

В связи с этим Миндортранс направил подрядным организациям предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях. Специалисты должны быть готовы выйти на расчистку трасс и дорог в любое время.

Водителей просят быть аккуратными и в случае возникновения нештатных ситуаций обращаться в круглосуточную диспетчерскую службу Миндортранса по телефону 8 (351) 237-88-92.

https://www.cheltv.ru/izmoros-gololed-meteo/